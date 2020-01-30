Антикоррупционный суд заложил юридическую мину под "дело Мартыненко", - адвокат

30 января, 2020, 10:26

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда во главе с Лесей Федорак нарушила право на защиту в так называемом "деле Мартыненко" и заложила юридическую мину под будущее решение суда по этому делу.

Об этом заявила журналистам адвокат Анна Палагицкая, которая защищает одного из фигурантов этого дела Павла Скаленко.

«На судебном заседании 29 января я сообщила суду о том, что успела ознакомиться лишь с половиной материалов дела – всего там более 200 томов, которые очень запутанны и хаотично скомпонованы. Как новый адвокат Павла Скаленко я ежедневно знакомлюсь с ними в помещении суда, по объективным причинам у меня «выпали» лишь несколько дней, подтверждение чего были предоставлены суду при заявлении ходатайства», - сообщила адвокат.

По ее словам, коллегия судей во главе с Лесей Федорак безосновательно отказала ей в продлении срока ознакомления с материалами дела и оставила такое время только до 6 февраля.

«Очень жаль, что рассмотрение этого дела уважаемые судьи ВАКС начали с нарушения закона. Ведь я не смогу полноценно защищать своего клиента, которому суд отказал в обеспечении его права на защиту. При условии ежедневного ознакомления в суде мне нужно еще минимум 2 месяца для того, чтобы я смогла оказывать г-ну Скаленко полноценную юридическую защиту. Это процессуальное нарушение может стать одним из оснований для обжалования будущего решения суда по этому делу», - сказала Палагицкая.

«Защитники других участников этого дела поддержали меня, так 2 месяца ничего не изменят, а фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы. НАБУ и САП 2 года не хотели передавать это дело в суд и сделали это только под давлением защиты. Судья Федорак начала ссылаться на то, что мой клиент как человек с высшим образованием сможет сам во всем разобраться (хотя он делегировал это право мне как его защитнику), а мне посоветовала знакомиться с материалами в ходе судебных заседаний - но там я должна не знакомиться с материалами, а уже высказывать свою правовую оценку этих материалов. Кроме того, судья удовлетворяет все ходатайства прокуроров САП», - отметила адвокат.

По мнению защитницы, такое поведение судей по «делу Мартыненко» вызывает сомнения в их объективности и сугубо юридическом подходе к даже очевидным процессуальным вопросам.

«Это дело начала рассматривать лишь третья коллегия судей ВАКС - две других взяли самоотвод. Мне не хочется верить в слухи, что НАБУ и САП искали тех судей, которые будут прислушиваться к ним и принимать политические решения. Европейский суд по правам человека завален такими решениями - но ведь это были решения «старых» украинских судов... Мы будем делать публичным, в том числе на международном уровне, каждое нарушение закона со стороны судьи Федорак и ее коллег», - пообещала адвокат.