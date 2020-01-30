Alyona Alyona выпустила клип "Дикие танцы" в эстетике GTA

30 января, 2020, 12:56

30 января в сети появился новый клип певицы Alyona Alyona, оформленный в эстетике культовой компьютерной игры GTA

Видеоклип рэп-исполнительницы появился в открытом доступе на Youtube .

"Первая наша работа в таком стиле, поэтому буду рада любому фидбэк от вас. Друзья, а специально для тех, кто любит отрываться под драйвовые треки я запускаю челлендж в моем инстаграм под трек" Дикие танцы ". Скромняга которые не танцуют, переходите и смотрите на то, что там происходит. Зуб даю, не пожалеете! " - написала певица в комментарии под видео.

Также она запустила флеш-моб в Инстаграм .