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Espreso.tvОбществоAlyona Alyona выпустила клип "Дикие танцы" в эстетике GTA

Alyona Alyona выпустила клип "Дикие танцы" в эстетике GTA


фото: youtube / alyona alyona
30 января в сети появился новый клип певицы Alyona Alyona, оформленный в эстетике культовой компьютерной игры GTA

Видеоклип рэп-исполнительницы появился в открытом доступе на Youtube .

"Первая наша работа в таком стиле, поэтому буду рада любому фидбэк от вас. Друзья, а специально для тех, кто любит отрываться под драйвовые треки я запускаю челлендж в моем инстаграм под трек" Дикие танцы ". Скромняга которые не танцуют, переходите и смотрите на то, что там происходит. Зуб даю, не пожалеете! " - написала певица в комментарии под видео.

Также она запустила флеш-моб в Инстаграм .

  • Напомним, украинская реперка Alyona Alyona вошла в топ-50 музыкальных открытий 2019 по версии британского издания The Guardian
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