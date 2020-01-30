6 киевских автостанций продадут через аукционы
30 января, 2020, 16:45
Фонд государственного имущества выставил на аукцион акции компании "Киевпассервис". Компании принадлежит ряд автостанций в Киеве и области - стоимость акций стартует с цены 195, 94 млн грн
Об этом сообщается на сайте Prozorro.Продажи, передает "Следствие. Инфо".
Отмечается, что аукцион пройдет 4 марта 2020 года.
Покупатель станет владельцем киевских автостанций "Дарница", "Дачная", "Подол", "Полесье", "Южная" и центрального автовокзала.
Кроме этого, покупатель получит 18 станций и вокзалов в Киевской области - в частности, в Василькове, Белой Церкви и Обухове.
Подчеркивается, что победитель аукциона обязан сохранить основное назначение автостанций минимум на 5 лет в Киеве и 15 - в области.
Также он в течение полугода должен погасить задолженность компании, в частности, перед госбюджетом и невыплаченные зарплаты работникам.
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