Знаменитый форвард Руни забил первый гол после возвращения в Англию
Видео с забитым мячом опубликовал пользователь Do You Respect Sugar? в twitter.
В матче 29-го тура второго английского дивизиона "Дерби Каунти" на выезде уступил "Лутона" со счетом 3: 2. За команду из города Дерби отличился знаменитый нападающий Уэйн Руни. 34-летний форвард открыл счет на 63-й минуте. Этот мяч стал для него первым в новой команде.
Руни присоединился к "баранам" во время нынешнего трансферного окна, и уже в дебютном матче вывел команду на футбольное поле с капитанской повязкой.
За свою карьеру Уэйн Руни успел поиграть в английских "Эвертоне" и "Манчестер Юнайтед", а также американскому "ДиСи Юнайтед". В общем англичанин провел 734 матча, в которых забил 307 голов и отдал 165 результативных передач.
Return of Wayne Rooney- Do You Respect Sugar? (@ busydoc23) January 28, 2020
pic.twitter.com/RjkwkFfv3O
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