Знаменитый форвард Руни забил первый гол после возвращения в Англию

29 января, 2020, 14:14

Нападающий английского "Дерби Каунти" Уэйн Руни отметился первым голом за новую команду

Видео с забитым мячом опубликовал пользователь Do You Respect Sugar? в twitter.

В матче 29-го тура второго английского дивизиона "Дерби Каунти" на выезде уступил "Лутона" со счетом 3: 2. За команду из города Дерби отличился знаменитый нападающий Уэйн Руни. 34-летний форвард открыл счет на 63-й минуте. Этот мяч стал для него первым в новой команде.

Руни присоединился к "баранам" во время нынешнего трансферного окна, и уже в дебютном матче вывел команду на футбольное поле с капитанской повязкой.

За свою карьеру Уэйн Руни успел поиграть в английских "Эвертоне" и "Манчестер Юнайтед", а также американскому "ДиСи Юнайтед". В общем англичанин провел 734 матча, в которых забил 307 голов и отдал 165 результативных передач.