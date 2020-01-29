Зеркаль назначили советником Коболева в Нафтогазе

29 января, 2020, 10:58

29 января экс-министра иностранных дел Елена Зеркаль стала советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева

Об этом сообщает департамент по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".

В пресс-службе госконцерна отметили, что Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева . До этого она работала в Министерстве иностранных дел Украины, где отвечала за европейскую интеграцию, представляла Украину в международных судах по делам против России и участвовала в трехсторонних переговорах о "зимние пакеты" поставок российского газа в Украину в 2014-2016 годах.

В Нафтогазе объяснили, что в сферу деятельности Зеркаль входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, захваченных Россией активов группы Нафтогаз в АР Крым.

В компании отметили, что Елена Зеркаль имеет 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе и является автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, а также выполнила ряд научных работ сравнительный анализ украинского законодательства.

В НАК добавили. в течение двух лет она была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года.

В должности заместителя министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль также была вовлечена в разъяснение рисков и противодействия строительству газопровода Северный поток - 2.