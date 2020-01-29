29 января, 2020, 09:48

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Зеленский возложил цветы к памятному Кресту Героям Крут в центре Киева.

"102 года назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей - боем под Крутами. Это история прежде всего не о победе или поражении, не об оценке решений командования, не об исторических и геополитические последствиях. Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту Украинского государства и смогли остановить противника, значительно преобладал их по численности и оружием ", - написал Зеленский на своих страницах в соцсетях.