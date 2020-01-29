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Espreso.tvОбществоЗеленский возложил цветы к памятному Кресту Героям Крут

Зеленский возложил цветы к памятному Кресту Героям Крут


фото: Офіс президента
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к Памятному Кресту Героям Крут

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Зеленский возложил цветы к памятному Кресту Героям Крут в центре Киева.

"102 года назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей - боем под Крутами. Это история прежде всего не о победе или поражении, не об оценке решений командования, не об исторических и геополитические последствиях. Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту Украинского государства и смогли остановить противника, значительно преобладал их по численности и оружием ", - написал Зеленский на своих страницах в соцсетях.

  • Бой под Крутами состоялся 16 (29) или 17 (30) января 1918 года у железнодорожной станции Круты вблизи поселка Круты и села Памятное, в 130 километрах к северо-востоку от Киева, 18 км к востоку от Нежина. Этот бой длился 5:00 между подразделением российской Красной гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева и отрядом из киевских курсантов и казаков Вольного казачества.
  • В бою под Крутами защитники украинской государственности остановили стремительное наступление врага. Но большевики в конце концов смогли продвинуться в Киев. Современников поразило захоронения 27 юношей, попавших после боя в плен к большевикам и были ими казнены. На похоронах в Киеве возле Аскольдовой Могиле председатель Центральной Рады Михаил Грушевский назвал юношей, погибших в неравной борьбе, героями.
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