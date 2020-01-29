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Espreso.tvОбществоЗа год оборудуют 200 приемных отделений для экстренной медицины, - Гончарук

За год оборудуют 200 приемных отделений для экстренной медицины, - Гончарук


фото: grivna.ks.ua
29 января на заседании правительства премьер-министр Украины Алексей Гончарук утвердил план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука .

"Правительство утвердило план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы премьер-министра, план предусматривает принципиально новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи. Для этого правительство усовершенствовать деятельность диспетчерских служб, отметили в правительстве.

Планом предусматривается новая модель распределения должностных обязанностей между работниками бригад экстренной медицинской помощи.

Также в Концепции развития системы экстренной медицинской помощи прописано внедрение современных стандартов госпитальной помощи пациентам в неотложных медицинских состояниях, а также обеспечение соблюдения этих стандартов, совершенствование подходов планирования реагирования на чрезвычайные события в части межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования мощностей учреждений здравоохранения.

"Сегодняшняя система экстренной медицины несовершенна и не обеспечивает своевременного, качественного и эффективного реагирования. Мы не можем больше позволить себе терять жизни наших людей из-за неэффективной работы государственной машины", - заявил премьер-министр.

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