Ивана Франко записали "гражданином России" на сайте Нобелевского комитета

29 января, 2020, 13:24

29 января стало известно, что на сайте Нобелевского комитета местом жительства украинского поэта Ивана Франко указана Российская Федерация

О цэу Facebook написал директор музея Франко во Львове Богдан Тихолоз.

"На официальном сайте Нобелевского комитета Франко вдруг стал гражданином ... Российской Федерации. Именно так определено страну (country), из которой происходил номинант, в базе данных номинаций на премию по литературе в 1916 году", - говорится в сообщении Тихолоза.

Тихолоз отмечает, что внимание к этому факту привлек пользователь Facebook Ruslan Muzzle, а проверить эту информацию можно на сайте Нобелевского комитета .

Тихолоз пояснил, что Франко был номинантом на Нобелевскую премию по литературе, хотя и не получил ее по ряду причин, среди которых его преждевременная смерть. Поэт родился в Австрийской империи (которая существовала в 1804-1867 годах), а умер в двуединой Австро-Венгерской государству (время ее существования - 1867-1918 годы). В Российской империи (а точнее, в подроссийской Украине, в частности, в Киеве и Одессе) он бывал лишь несколько раз, а также находился во Львове во время росийской оккупации Первой мировой войны (в 1914-1915 годах).

При этом Тихолоз подчеркнул: "Однако никогда, повторяю - никогда! - страной проживания Ивана Франко ни была Россия (в каких политических формах ее существования). Зато на протяжении всей своей жизни он был жителем коронного края Дунайской империи - Королевства Галиции и Лодомерии (то есть Галичины и Волынь). Поэтому, даже по чисто формальным критериям, страна (country) Ивана Франко - это отнюдь не RUSSIAN FEDERATION (RU) now UKRAINE (UA) (как указано в базе данных Нобелевского комитета), а скорее AUSTRIA (AT) now UKRAINE (UA) ".