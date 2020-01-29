Инженера госпредприятия уличили в прослушке Госсудадминистрации в течение 3 месяцев

29 января, 2020, 15:34

Киевский инженер отдела государственного предприятия прослушивал Судебную администрацию через вредоносное программное обеспечение, прокуратура завершила расследование

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"По версии обвинения в августе-сентябре 2018 года инженер отдела Государственного предприятия "Информационные судебные системы", используя свое служебное положение, загрузил вредоносное программное обеспечение, отнесенное к категории специальных технических средств негласного получения информации, на ряд ноутбуков, которые использовались для настройки работы компьютеров, локальной сети и дата-центра Государственной судебной администрации Украины", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, указанное лицо приняло меры по маскировке указанного программного обеспечения и обеспечения его автоматического запуска вместе с операционной системой.

Программное обеспечение в течение трех месяцев осуществляло негласную аудиофиксацию в помещениях Государственной судебной администрации Украины.

Прокуратура Киева предъявила обвинение по ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 УК Украины. Санкция статьи предусматривает 4 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Дело передали в суд.