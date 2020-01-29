Инженера госпредприятия уличили в прослушке Госсудадминистрации в течение 3 месяцев
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"По версии обвинения в августе-сентябре 2018 года инженер отдела Государственного предприятия "Информационные судебные системы", используя свое служебное положение, загрузил вредоносное программное обеспечение, отнесенное к категории специальных технических средств негласного получения информации, на ряд ноутбуков, которые использовались для настройки работы компьютеров, локальной сети и дата-центра Государственной судебной администрации Украины", - говорится в сообщении.
В дальнейшем, указанное лицо приняло меры по маскировке указанного программного обеспечения и обеспечения его автоматического запуска вместе с операционной системой.
Программное обеспечение в течение трех месяцев осуществляло негласную аудиофиксацию в помещениях Государственной судебной администрации Украины.
Прокуратура Киева предъявила обвинение по ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 УК Украины. Санкция статьи предусматривает 4 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Дело передали в суд.
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