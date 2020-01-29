 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИнженера госпредприятия уличили в прослушке Госсудадминистрации в течение 3 месяцев

Инженера госпредприятия уличили в прослушке Госсудадминистрации в течение 3 месяцев

Киевский инженер отдела государственного предприятия прослушивал Судебную администрацию через вредоносное программное обеспечение, прокуратура завершила расследование

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"По версии обвинения в августе-сентябре 2018 года инженер отдела Государственного предприятия "Информационные судебные системы", используя свое служебное положение, загрузил вредоносное программное обеспечение, отнесенное к категории специальных технических средств негласного получения информации, на ряд ноутбуков, которые использовались для настройки работы компьютеров, локальной сети и дата-центра Государственной судебной администрации Украины", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, указанное лицо приняло меры по маскировке указанного программного обеспечения и обеспечения его автоматического запуска вместе с операционной системой.

Программное обеспечение в течение трех месяцев осуществляло негласную аудиофиксацию в помещениях Государственной судебной администрации Украины.

Прокуратура Киева предъявила обвинение по ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 УК Украины. Санкция статьи предусматривает 4 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Дело передали в суд.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2020 среда

больше новостей

29 января, 2020 среда

28 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать