Информация российских тюремщиков о состоянии здоровья Гафарова является манипуляцией, - Денисова
Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook.и
"Акцентирую внимание международного сообщества на очередной манипуляции и искажении фактов о состоянии здоровья наших граждан, которые незаконно удерживаются в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма", - сообщила Денисова.
Денисова со ссылкой на адвоката указала, что Гафарову дважды проведено медобследование, однако результаты были сфальсифицированы.
"Есть медицинские документы, свидетельствующие - до задержания оккупационными властями наш согражданин имел III группу инвалидности, хроническое заболевание почек, а также ишемическую болезнь сердца. В соответствии со статьей 110 УПК РФ, эти заболевания запрещают держать его под стражей", - добавила Денисова.
- Управление ФСИН России в аннексированном Крыму заявило, что фигурант второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", политзаключенный Джемиль Гафаров не нуждается в медицинской помощи.
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