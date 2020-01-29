Информация российских тюремщиков о состоянии здоровья Гафарова является манипуляцией, - Денисова

29 января, 2020, 21:55

Информация российских тюремщиков о состоянии здоровья фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова и оказании ему медицинской помощи является очередной манипуляцией

Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook.и

"Акцентирую внимание международного сообщества на очередной манипуляции и искажении фактов о состоянии здоровья наших граждан, которые незаконно удерживаются в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма", - сообщила Денисова.

Денисова со ссылкой на адвоката указала, что Гафарову дважды проведено медобследование, однако результаты были сфальсифицированы.

"Есть медицинские документы, свидетельствующие - до задержания оккупационными властями наш согражданин имел III группу инвалидности, хроническое заболевание почек, а также ишемическую болезнь сердца. В соответствии со статьей 110 УПК РФ, эти заболевания запрещают держать его под стражей", - добавила Денисова.