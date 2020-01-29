Впервые в истории Израиля: Нетаньяху официально предъявили обвинение в коррупции

29 января, 2020, 11:59

Во вторник, 28 января, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху официально предъявили обвинение в коррупции

Об этом сообщает CNN .

Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Генпрокурор Авичай Мандельблит представил обвинительное заключение в окружном суде Иерусалима после того, как Нетаньяху отозвал свой запрос о предоставлении ему иммунитета от судебного преследования.

По словам Нетаньяху, он невиновен, а расследование - это "попытка переворота".

Нетаньяху станет первым действующим премьер-министром, который предстанет перед судом в истории страны. Дата судебного разбирательства еще не назначена, но судебный процесс может занять годы.

Согласно израильскому законодательству Нетаньяху не обязан уходить в отставку после предъявления обвинения. Он должен уйти в отставку только в том случае, если его осудят и этот приговор будет подтверждено в процессе апелляции.