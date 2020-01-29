Впервые в истории Израиля: Нетаньяху официально предъявили обвинение в коррупции
Об этом сообщает CNN .
Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Генпрокурор Авичай Мандельблит представил обвинительное заключение в окружном суде Иерусалима после того, как Нетаньяху отозвал свой запрос о предоставлении ему иммунитета от судебного преследования.
По словам Нетаньяху, он невиновен, а расследование - это "попытка переворота".
Нетаньяху станет первым действующим премьер-министром, который предстанет перед судом в истории страны. Дата судебного разбирательства еще не назначена, но судебный процесс может занять годы.
Согласно израильскому законодательству Нетаньяху не обязан уходить в отставку после предъявления обвинения. Он должен уйти в отставку только в том случае, если его осудят и этот приговор будет подтверждено в процессе апелляции.
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