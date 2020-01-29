ВМС Украины готовятся принять от США в 2021 году еще три катера класса Island
Об этом сообщает пресс-служба сил.
В Одессе начата рабочая встреча между представителями Военно-морских сил и Береговой охраны США.
Мероприятие продлится в течение трех дней в формате конференций и переговоров с обработкой плана передачи для нужд ВМС ВС Украины дополнительно трех катеров класса "Island".
"Получение катеров процесс долгий и требует как обновление и модернизации оборудования катеров, так и подготовку экипажей. Мы ожидаем, что до конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, которые мы отправим на подготовку в начале 2021 года. Предварительно, первые два катера войдут в состав Военно-морских сил ВС Украины уже в мае 2021, следующий - с небольшим интервалом", - рассказали в ВМС.
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