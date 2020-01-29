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Espreso.tvОбществоВ Украине ужесточили ответственность за нарушение требований пожарной безопасности

В Украине ужесточили ответственность за нарушение требований пожарной безопасности


фото: goodfon
Правительство установило новые штрафы за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности. А за нарушение требований техногенной безопасности, которое привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями, ввели уголовную ответственность

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Отныне минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный - 8500 грн", - говорится в сообщении.

Ранее штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц - от 34 до 170 грн.

"Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей", - отметил Гончарук.

Также он отметил, что сейчас правительство рассматривает возможность законодательно урегулировать обязательность выделения денег из государственного и местных бюджетов на мероприятия по противопожарной безопасности. В правительстве планируют, что это снизит риск пожаров в общественных и административных учебных учреждениях и учреждениях здравоохранения.

 

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