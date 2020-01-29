 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ США перенесли два баскетбольных матча из-за угрозы коронавируса

В США перенесли два баскетбольных матча из-за угрозы коронавируса


фото: Reuters
Баскетбольные матчи в университете Майами были перенесены из-за подозрения в инфицировании коронавирусом у двух студентов, которые вернулись из Китая

Об этом сообщает FOX 19 .

По информации источника, два игрока недавно вернулись из Китая с симптомами вируса. Студентов уже изолировали и ожидают результаты медицинского теста.

Матчи в США стали первым спортивными соревнованием за пределами Китая, отмененными из-за вспышки коронавируса.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2020 среда

больше новостей

29 января, 2020 среда

28 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать