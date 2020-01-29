В США перенесли два баскетбольных матча из-за угрозы коронавируса
29 января, 2020, 15:15
Баскетбольные матчи в университете Майами были перенесены из-за подозрения в инфицировании коронавирусом у двух студентов, которые вернулись из Китая
Об этом сообщает FOX 19 .
По информации источника, два игрока недавно вернулись из Китая с симптомами вируса. Студентов уже изолировали и ожидают результаты медицинского теста.
Матчи в США стали первым спортивными соревнованием за пределами Китая, отмененными из-за вспышки коронавируса.
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