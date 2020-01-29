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Espreso.tvОбществоВ США опубликовали документы о контактах с Украиной ключевого фигуранта дела Трампа

В США опубликовали документы о контактах с Украиной ключевого фигуранта дела Трампа


фото: reuters
Минэнерго США опубликовало материалы о визите американской делегации на инаугурацию Владимира Зеленского и контактах экс-главы министерства Рика Перри с руководством Украины

Документы предоставлены по запросу неправительственной организации American Oversight в рамках расследования дела Дональда Трампа.

В частности, это официальные меморандумы, справочные материалы об Украине, биографии, тексты речей, список членов делегации и другие документы.

В релизе отсутствует расшифровка звонков или переписки между ключевыми членами делегации. Еще два релиза документов от Минэнерго в рамках расследования против Трампа ожидаются в феврале и марте.

Согласно обнародованной информации, в мае 2019 года делегация США во главе Риком Перри планировала призвать руководство Украины сделать правильный выбор и начать масштабную борьбу с коррупцией.

Вокруг этой темы якобы велись основные дискуссии во время контактов американской делегации с представителями власти Украины.

В разговоре с Зеленским Перри должен был акцентировать внимание на том, что США будут работать с Украиной, если "ваша европейская нация сделает тяжелый выбор" в борьбе с коррупцией.

"Соединенные Штаты и Европейский Союз готовы сотрудничать с вами, чтобы обеспечить возможность изменений и реформ. Но вы должны быть полны решимости сделать трудный выбор относительно реформ в области коррупции и методов управления".

На встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным говорилось, что "прозрачный, основанный на правилах и конкурентный энергетический рынок необходим для суверенитета и энергетической безопасности Украины".

Добавим, что поездка Перри на инаугурацию Зеленского стала одним из поворотных моментов президентства Трампа.

В разгар телефонного скандала, законодатели опубликовали свидетельство неназванного информатора, в котором утверждалось, что Трамп лично запретил вице-президенту Майку Пэнсу ехать в Киев на инаугурацию Зеленского. Вместо Пэнса главой делегации был назначен Перри.

Вероятно, это было началом давления администрации Трампа на Украину с целью получить компромат на Джо Байдена как наиболее вероятного соперника республиканца на выборах 2020 года.

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