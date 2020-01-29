В правительстве определились, кто возглавит Закарпатскую ОГА, - СМИ

29 января, 2020, 16:51

Кабинет министров на заседании согласовал кандидатуру нового председателя Закарпатской областной государственной администрации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в КМУ.

По данным источника, на должность председателя Закарпатской ОГА согласована кандидатура Никиты Михайлюка.

Михайлюк закончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специальности "оперативная деятельность". Является гендиректором ООО "Умные удобрения" в Киеве, а также советником директора UK Granis в Лондоне и руководителем проектов в аграрном секторе Азиатско-Тихоокеанского региона. Также 5 лет работал в Центральном аппарате СБУ.