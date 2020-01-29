В правительстве определились, кто возглавит Закарпатскую ОГА, - СМИ
29 января, 2020, 16:51
Кабинет министров на заседании согласовал кандидатуру нового председателя Закарпатской областной государственной администрации
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в КМУ.
По данным источника, на должность председателя Закарпатской ОГА согласована кандидатура Никиты Михайлюка.
Михайлюк закончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специальности "оперативная деятельность". Является гендиректором ООО "Умные удобрения" в Киеве, а также советником директора UK Granis в Лондоне и руководителем проектов в аграрном секторе Азиатско-Тихоокеанского региона. Также 5 лет работал в Центральном аппарате СБУ.
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