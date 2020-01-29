В Нацбанке на видео объяснили, как различать поддельные деньги
Видеопояснення того, как правильно отличить настоящую 200-гривневую банкноту, опубликовано на ютуб-канале Национального банка Украины.
В частности, эксперт назвал аспекты, на которые в первую очередь нужно обращать внимание:
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материал печати
бумага, на которой напечатана подделка, тактильно отличается от настоящего банкнотной бумаги;
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водяной знак:
при рассмотрении подделки на свет можно заметить, что имитированный в подделке водяной знак отличается от настоящего отсутствием объема и светлого элемента;
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оптическое изменение защитного элемента:
при изменении угла наклона число "200" в правом нижнем углу купюры должно изменять свой цвет, чего не происходит с поддельной купюрой;
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отсутствие инфракрасного и магнитного защиты:
такие подделки гарантированно определяются при машинной обработке наличности.
Луценко также подчеркнул, что Национальный банк постоянно мониторит состояние изъятия из обращения поддельных банкнот. Поэтому количество подделок стабильно низкой.
- Напомним, недавно Национальный банк Украины изъял партию фальшивых банкнот номиналом 200 гривен .
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