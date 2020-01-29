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Espreso.tvОбществоВ Нацбанке на видео объяснили, как различать поддельные деньги

В Нацбанке на видео объяснили, как различать поддельные деньги


фото: НБУ
Эксперт Национального банка Украины Михаил Луценко на примере купюры номиналом 200 грн объяснил, как отличить настоящие деньги от поддельных

Видеопояснення того, как правильно отличить настоящую 200-гривневую банкноту, опубликовано на ютуб-канале Национального банка Украины.

В частности, эксперт назвал аспекты, на которые в первую очередь нужно обращать внимание:

  • материал печати
    бумага, на которой напечатана подделка, тактильно отличается от настоящего банкнотной бумаги;

  • водяной знак:
    при рассмотрении подделки на свет можно заметить, что имитированный в подделке водяной знак отличается от настоящего отсутствием объема и светлого элемента;

  • оптическое изменение защитного элемента:
    при изменении угла наклона число "200" в правом нижнем углу купюры должно изменять свой цвет, чего не происходит с поддельной купюрой;

  • отсутствие инфракрасного и магнитного защиты:
    такие подделки гарантированно определяются при машинной обработке наличности.

Луценко также подчеркнул, что Национальный банк постоянно мониторит состояние изъятия из обращения поддельных банкнот. Поэтому количество подделок стабильно низкой.



 

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