В Нацбанке на видео объяснили, как различать поддельные деньги

29 января, 2020, 09:25

Эксперт Национального банка Украины Михаил Луценко на примере купюры номиналом 200 грн объяснил, как отличить настоящие деньги от поддельных

Видеопояснення того, как правильно отличить настоящую 200-гривневую банкноту, опубликовано на ютуб-канале Национального банка Украины.

В частности, эксперт назвал аспекты, на которые в первую очередь нужно обращать внимание:

материал печати

бумага, на которой напечатана подделка, тактильно отличается от настоящего банкнотной бумаги;

водяной знак:

при рассмотрении подделки на свет можно заметить, что имитированный в подделке водяной знак отличается от настоящего отсутствием объема и светлого элемента;

оптическое изменение защитного элемента:

при изменении угла наклона число "200" в правом нижнем углу купюры должно изменять свой цвет, чего не происходит с поддельной купюрой;

отсутствие инфракрасного и магнитного защиты:

такие подделки гарантированно определяются при машинной обработке наличности.

Луценко также подчеркнул, что Национальный банк постоянно мониторит состояние изъятия из обращения поддельных банкнот. Поэтому количество подделок стабильно низкой.

Напомним, недавно Национальный банк Украины изъял партию фальшивых банкнот номиналом 200 гривен .





