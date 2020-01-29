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Espreso.tvОбществоВ Минске "условно согласовали" один из участков разведения сил, - росСМИ

В Минске "условно согласовали" один из участков разведения сил, - росСМИ

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию на Донбассе "условно согласовали" один из участков разведения сил и средств

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

На переговорах рассматривался проект дополнения к Рамочному решению для дальнейшего разведения сил. На сегодня из девяти вариантов, которые рассматривает контактная группа, совпал один - участок в районе КПВВ "Гнутово" под Мариуполем.

  • Украинская сторона предложила представителям ТКГ в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе четыре новых участка для разведения войск.
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