В Минэкономразвития объяснили, какой эффект даст программа "Доступные кредиты 5-7-9%"

29 января, 2020, 11:33

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассчитывает, что в долгосрочной перспективе в украинскую экономику поступит 8 млрд грн внутренних инвестиций

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Милованов рассказал о долгосрочных и краткосрочных целях программы.

"Краткосрочные цели - первый год:

- Дополнительно 50 тыс кредитов как результат этой программы.

- Примерно 90 тыс новых рабочих мест.

- Получим 2 млрд внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно сферу микробизнеса.

- Снижение процентной ставки по кредитам с 18-40% (как сейчас) до 17-12% уже в 2020 году ", - пишет Милованов.

По словам Милованова, за 5 лет сумма выданных кредитов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%" составит 30 млрд грн.

"Долгосрочные цели - 5 лет

- Благодаря программе поступит 8 млрд внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно сферу микробизнеса.

- Сумма выданных в рамках программы кредитов составит 30 млрд грн ", - заявил Милованов.

Ставка кредита в таком случае будет зависеть от объема бизнеса и наемных работников, в частности предусмотрено: