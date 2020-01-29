В Минэкономразвития объяснили, какой эффект даст программа "Доступные кредиты 5-7-9%"
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
Милованов рассказал о долгосрочных и краткосрочных целях программы.
"Краткосрочные цели - первый год:
- Дополнительно 50 тыс кредитов как результат этой программы.
- Примерно 90 тыс новых рабочих мест.
- Получим 2 млрд внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно сферу микробизнеса.
- Снижение процентной ставки по кредитам с 18-40% (как сейчас) до 17-12% уже в 2020 году ", - пишет Милованов.
По словам Милованова, за 5 лет сумма выданных кредитов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%" составит 30 млрд грн.
"Долгосрочные цели - 5 лет
- Благодаря программе поступит 8 млрд внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно сферу микробизнеса.
- Сумма выданных в рамках программы кредитов составит 30 млрд грн ", - заявил Милованов.
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Напомним, Кабинет министров Украины согласовал начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года .
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Ранее программу "Возвращайся и оставайся" анонсировал президент Владимир Зеленский 3 декабря.
Ставка кредита в таком случае будет зависеть от объема бизнеса и наемных работников, в частности предусмотрено:
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5% - для нового и действующего бизнеса, который создаст минимум два рабочих места. Выручка в 25 млн грн.
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7% - бизнес с выручкой до 25 млн грн, который не будет создавать новые рабочие места. Если такой бизнес со захочет нанять людей, за каждого нанятого работника ставка снизится на 0,5%.
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9% - ставка для действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.
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