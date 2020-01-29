В Киеве троллейбус сбил насмерть 85-летнего мужчину

29 января, 2020, 21:36

В Киеве, в Соломенском районе произошло ДТП: троллейбус сбил 85-летнего мужчину

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На улице Новополевая, 101, на конечной остановке общественного транспорта троллейбус, следовавший по маршруту №27 наехал на человека.

Водитель была шокирована тем, что произошло и единственное, что смогла сказать, что пешехода она не видела до последнего. Последствия наезда для 85-летнего мужчины были фатальными - от полученных травм он погиб на месте.

Медикам, которые прибыли на место происшествия, оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего. В троллейбусе никто не пострадал.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии.