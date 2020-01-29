 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве накрыли "ботоферму", организованную россиянами для дискредитации Украины и анонимных "минирований"

В Киеве накрыли "ботоферму", организованную россиянами для дискредитации Украины и анонимных "минирований"

СБУ разоблачила в Киеве организованную гражданами РФ и переселенцами из ОРДЛО "ботоферму", созданную для распространения ложной информации об Украине, государственных учреждениях и должностных лицах, а также для других способов дестабилизации ситуации в стране

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Группировка имела более 500 активных аккаунтов. Через эти профили и сообщества ее участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников. Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам через распространение недостоверной информации об экономической и социальной ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

С помощью "ботофермы" злоумышленники также рассылали анонимные сообщения о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей - торгово-развлекательных центров, станций метрополитена, автовокзалов. Кроме того, организаторы "ботофермы" оказывали услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и тому подобное.

Во время обысков в офисе, где находилась "ботоферма", правоохранители обнаружили компьютерную технику и спецоборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины и черновые записи о регистрации пользователей соцсетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

Организаторы "ботофермы" установлены, продолжаются процессуальные действия для привлечения к ответственности двух человек.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2020 среда

больше новостей

29 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать