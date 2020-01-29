В Киеве накрыли "ботоферму", организованную россиянами для дискредитации Украины и анонимных "минирований"

29 января, 2020, 20:18

СБУ разоблачила в Киеве организованную гражданами РФ и переселенцами из ОРДЛО "ботоферму", созданную для распространения ложной информации об Украине, государственных учреждениях и должностных лицах, а также для других способов дестабилизации ситуации в стране

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Группировка имела более 500 активных аккаунтов. Через эти профили и сообщества ее участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников. Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам через распространение недостоверной информации об экономической и социальной ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

С помощью "ботофермы" злоумышленники также рассылали анонимные сообщения о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей - торгово-развлекательных центров, станций метрополитена, автовокзалов. Кроме того, организаторы "ботофермы" оказывали услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и тому подобное.

Во время обысков в офисе, где находилась "ботоферма", правоохранители обнаружили компьютерную технику и спецоборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины и черновые записи о регистрации пользователей соцсетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

Организаторы "ботофермы" установлены, продолжаются процессуальные действия для привлечения к ответственности двух человек.