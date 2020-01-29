В Кремле прокомментировали инициативу сделать Путина "верховным правителем"

29 января, 2020, 14:36

Пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал идею переименовать должность президента РФ на "верховного правителя"

О такой инициативе в интервью российским пропагандистским СМИ рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в конституцию страны Павел Крашенинников.

В свою очередь Песков заявил, что Путин пока не сформулировал свое отношение к этому предложению, передает Интерфакс .

"Там очень много разных предложений ... В ходе дискуссии, в ходе работы этой комиссии поступает очень много предложений. В этом, собственно, и состоит цель дискуссии - собрать мнения", - отметил он.