В Карибском море произошло мощное землетрясение: есть угроза цунами

29 января, 2020, 10:31

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 которое зафиксировано неподалеку Ямайки, может вызвать угрозу цунами для всего Карибского бассейна

Об этом сообщает CNN .

Подземные толчки были зафиксированы в 80 милях от Ямайки. Как передает Геологическая служба США, эпицентр землетрясения залегал на глубине десяти километров. Толчки почувствовали жители Майами и некоторых провинций Кубы. Несколько зданий эвакуировали.

По данным Международного центра по наблюдению за цунами, небольшие колебания уровня моря все еще сохраняются. Так, цунами в 0,4 фута было зарегистрировано на Каймановых островах в Джорджтауне.

Позже произошло несколько повторных толчков, в том числе один, который, по данным Геологической службы США, имел величину 6,1.

"Исходя из имеющихся данных, существенной угрозы цунами от этого (6.1) землетрясения нет. Однако существует очень малая вероятность возникновения волн цунами вдоль берегов, расположенных в непосредственной близости от эпицентра", - сообщили метеорологи.

Очевидцы сообщают о сильных подземных толчка, однако сообщения о жертвах или разрушениях не поступало.

Pool in Jamaica as a 7.7 Magnitude earthquake rocked the island #Earthquake pic.twitter.com/kdWSpqDBXd - kharla (@sxeishorty) January 28, 2020