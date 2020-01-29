Украинские медиагруппы закодировали свои телеканалы на спутнике. Какие каналы еще доступны
Об этом пишет НВ.Бизнес со ссылкой на Телекритика .
В частности, медиагруппы уже закодировали такие телеканалы:
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1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, Бигуди, Плюсплюс (1 + 1 media)
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Новый канал, ICTV, СТБ, Вот, М1, М2 (StarLightMedia)
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Интер, НТН, К1, К2, Enter-фильм, Мега, Zoom, Пиксель (Inter Media Group)
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Украина, НЛО TV, Индиго TV (Медиа Группа Украина).
На спутниковом сигнале телеканалов Медиа Группы Украина размещено сообщение о кодировании со ссылкой на бесплатный номер и справочную информацию на сайте каналов.
В спутниковом эфире каналов StarLightMedia сигнал отсутствует полностью.
На спутниковом сигнале каналов Inter Media Group разместили сообщение о кодировании и ссылки на бесплатный телефон для детальной информации.
Похоже сообщение разместила и медиагруппа 1 + 1 media (1 + 1, 2 + 2 и ТЕТ).
Медиагруппа 1 + 1 media оставила незакодированный телеканал УНИАН ТВ, хотя ранее сообщала о его кодировке наравне с другими каналами группы.
"Для обеспечения переходного периода для тех абонентов, которые не успели заблаговременно позаботиться о доступе к телеканалов, УНИАН ТВ продолжит вещать в открытом доступе на кратковременный период после кодирования", - сообщили в медиагруппы.
Медиа Группа Украина оставила незакодированный информационный канал Украины 24 (на спутниках Astra 4a и HotBird 13). Канал начал спутниковое вещание 20 января. Также в открытом доступе остаются три региональных телеканала группы - 34 (Днепр), Донбасс и ТВ-5 (Запорожье).
Незакодированный остались информационные телеканалы и ряд других украинских телеканалов, которые не входят в телегрупп. По подсчетам НВ Бизнес, в открытом спутнике должно остаться более 90 бесплатных каналов.
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