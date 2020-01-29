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Espreso.tvОбществоУкраинские аграрии получили за год на 43% меньше прибыли

Украинские аграрии получили за год на 43% меньше прибыли


фото: dumskaya
Прибыль предприятий агропромышленного комплекса Украины уменьшится на 43% - с 71,2 млрд грн в 2018 году до около 31 млрд грн в 2019

Об этом сообщил директор ННЦ "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, передает Agrotimes.

"Больше сельскохозяйственные предприятия потеряли на производстве и реализации пшеницы почти 24 млрд грн, кукурузы на зерно - более 18 млрд грн, рапса - более 3,4 млрд грн и подсолнечника - около 3,2 млрд грн", - отметил Лупенко.

По его словам, прибыль от растениеводства уменьшится почти наполовину - до 33 млрд грн, а животноводство может снова войти в убыток (-2,1 млрд грн). Подавляющее большинство растениеводческой продукции, кроме сахарной свеклы и сорго, остались прибыльными. В животноводстве прибыльными остались только производство молока и выращивание мяса птицы.

На снижение прибыльности повлияло падение уровня рентабельности производства в агропроме почти втрое из-за опережающего роста себестоимости продукции над доходами от ее реализации.

 

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