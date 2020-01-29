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Espreso.tvОбществоУкраинок в беде вербовали для проституции за границей: прокуратура передала в суд обвинение

Украинок в беде вербовали для проституции за границей: прокуратура передала в суд обвинение

Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении участницы преступной группы, которая занималась вербовкой молодых девушек для дальнейшей сексуальной эксплуатации за границу

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

"Противоправные действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 149 УК Украины, то есть вербовка человека, совершенная с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица, по предварительному сговору группой лиц.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что участники группы, на территории временно оккупированного полуострова Крым и других регионов Украины, подыскивали молодых девушек - потенциальных жертв. Пользуясь уязвимым состоянием пострадавших, из-за тяжелых личных обстоятельств, организовывали их перемещения в страны Европы для дальнейшей сексуальной эксплуатации", - говорится в сообщении.

Обвиняемая была задержана при попытке перемещения очередной жертвы в Грецию.

"За совершение указанного деяния обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве проводилось следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г.. Севастополе.

 

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