Украинок в беде вербовали для проституции за границей: прокуратура передала в суд обвинение

29 января, 2020, 18:17

Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении участницы преступной группы, которая занималась вербовкой молодых девушек для дальнейшей сексуальной эксплуатации за границу

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

"Противоправные действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 149 УК Украины, то есть вербовка человека, совершенная с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица, по предварительному сговору группой лиц.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что участники группы, на территории временно оккупированного полуострова Крым и других регионов Украины, подыскивали молодых девушек - потенциальных жертв. Пользуясь уязвимым состоянием пострадавших, из-за тяжелых личных обстоятельств, организовывали их перемещения в страны Европы для дальнейшей сексуальной эксплуатации", - говорится в сообщении.