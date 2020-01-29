Украинец исчез с корабля на рейсе в Тихом океане
29 января, 2020, 08:44
Моряк Евгений Масленников исчез с корабля "GREEN ITALIA" 24 января
Об этом сообщила благотворительная организация "Фонд помощи морякам" Ассоль "в соцсетях.
Мать моряка сообщила, что ее сын Евгений Масленников исчез с корабля "GREEN ITALIA", следовавшего из Нигерии в США под багамским флагом.
"К нам обратились родные моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, исчез с борта судна в пятницу, 24 января, на переходе из Эквадора в Панаму. Точно известный менеджер - компания Green Reefers (Норвегия)", - говорится в сообщении.
"БО" Ассоль "обратилась за поддержкой к дипломатическим службы Украины и оказывает правовую поддержку родственникам", - отметили в фонде помощи морякам.
- Напомним, 30 декабря 2019 в водах Камеруна потерпел нападения пиратов танкер "Happy Lady", 8 членов экипажа взяли в заложники, среди заложников - один украинец
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