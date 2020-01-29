 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинец исчез с корабля на рейсе в Тихом океане

Украинец исчез с корабля на рейсе в Тихом океане


фото: Євген Масленніков (facebook.com/assol)
Моряк Евгений Масленников исчез с корабля "GREEN ITALIA" 24 января

Об этом сообщила благотворительная организация "Фонд помощи морякам" Ассоль "в соцсетях.

Мать моряка сообщила, что ее сын Евгений Масленников исчез с корабля "GREEN ITALIA", следовавшего из Нигерии в США под багамским флагом.

"К нам обратились родные моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, исчез с борта судна в пятницу, 24 января, на переходе из Эквадора в Панаму. Точно известный менеджер - компания Green Reefers (Норвегия)", - говорится в сообщении.

"БО" Ассоль "обратилась за поддержкой к дипломатическим службы Украины и оказывает правовую поддержку родственникам", - отметили в фонде помощи морякам.

  • Напомним, 30 декабря 2019 в водах Камеруна потерпел нападения пиратов танкер "Happy Lady", 8 членов экипажа взяли в заложники, среди заложников - один украинец
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2020 среда

28 января, 2020 вторник

больше новостей

29 января, 2020 среда

28 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать