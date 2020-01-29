Украинец исчез с корабля на рейсе в Тихом океане

29 января, 2020, 08:44

Моряк Евгений Масленников исчез с корабля "GREEN ITALIA" 24 января

Об этом сообщила благотворительная организация "Фонд помощи морякам" Ассоль "в соцсетях.

Мать моряка сообщила, что ее сын Евгений Масленников исчез с корабля "GREEN ITALIA", следовавшего из Нигерии в США под багамским флагом.

"К нам обратились родные моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, исчез с борта судна в пятницу, 24 января, на переходе из Эквадора в Панаму. Точно известный менеджер - компания Green Reefers (Норвегия)", - говорится в сообщении.

"БО" Ассоль "обратилась за поддержкой к дипломатическим службы Украины и оказывает правовую поддержку родственникам", - отметили в фонде помощи морякам.