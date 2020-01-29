Сутки на Донбассе: ранены двое военных

29 января, 2020, 07:24

28 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции ООС из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

28 января в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два военнослужащего Объединенных сил получили боевые ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.