Сутки на Донбассе: ранены двое военных
29 января, 2020, 07:24
28 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции ООС из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Четыре обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
28 января в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два военнослужащего Объединенных сил получили боевые ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
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