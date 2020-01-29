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Espreso.tvОбществоСтреляли из ружья и угнали автомобиль с деньгами: в Одессе схватили подозреваемых в нападении на инкассаторов

Стреляли из ружья и угнали автомобиль с деньгами: в Одессе схватили подозреваемых в нападении на инкассаторов


фото: npu.gov.ua
В Киевском районе трое злоумышленников с применением огнестрельного оружия завладели автомобилем фирмы, обслуживающей сеть уличных терминалов онлайн-платежей, и похитили из нее сумку с деньгами в сумме около 700 тыс. грн

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествие произошло в половине пятого утра на улице Героев Крут. Водитель инкассаторской машины за рулем ждал напарника, который пошел к терминалу за деньгами. В это время из автомобиля, остановившегося неподалеку, вышли двое неизвестных и выстрелили из ружья в сторону его транспортного средства. Водитель выскочил из салона, а нападавшие заняли его место и вместе с еще одним сообщником, передвигавшемся на другом автомобиле, уехали.

Угнанное транспортное средство они бросили в нескольких кварталах от места происшествия, а сами забрали сумку с деньгами и на двух своих машинах (одну из которых зараннее оставили неподалеку) разъехались в разные стороны.

И брошенный автомобиль инкассаторов, и машины подозреваемых оперативники уголовного розыска ГУНП совместно с бойцами батальона полиции особого назначения и КОРДом нашли. А совсем скоро, по горячим следам, задержали и всех трех нападающих. Двух - по месту жительства в центре города, а третьего - в Суворовском районе.

Подозреваемые - одесситы в возрасте 27-ми и 28-ми лет. Во время осмотра места происшествия, а также ряда неотложных обысков были изъяты вещественные доказательства их причастности к разбойному нападению. Сейчас все трое задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Согласно санкции ч.4 ст.187 Уголовного кодекса молодым людям грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное следствие продолжается.

 

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