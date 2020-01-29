Сколько монет и банкнот приходится в обороте на каждого украинца: инфографика НБУ

29 января, 2020, 15:30

В наличном обороте Украины по состоянию на 1 января 2020 находилось денег на общую сумму 425 млрд грн, что на 6,2% больше чем в начале прошлого года - 400,1 млрд грн

Об этом сообщила пресс служба Нацбанка в Facebook.

В частности в обращении было монет на 2,6 млрд грн (13,4 млрд штук) и банкнот - 422,3 млрд грн (2,9 млрд штук). Это на 6,2% больше, чем по состоянию на 1 января 2019 года (400,1 млрд грн), говорится в сообщении Национального банка.

"Увеличение объемов наличности в обращении в течение прошлого года обусловлено потребностями растущей экономики в средствах расчета. Однако спрос на наличные сдерживался дальнейшим развитием безналичных платежей. Благодаря этому средний уровень наличности в экономике (отношение среднего остатка наличных денег в обращении вне банков (М0) к ВВП) снизился с 9,5% в 2018 году до 8,9% в 2019 году", - пояснили в Нацбанке.

К началу 2020 года в среднем на одного Украинский приходилось 70 банкнот, а монет (разменных и оборотных монет 1, 2 и 5 грн, которые являются средством платежа) - 182 штуки.

Среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, снизилось за год на 41% вследствие изъятия из обращения разменных монет номиналом 1, 2 и 5 копеек и прекращения пополнения оборота монетами 25 копеек с 1 октября 2019 года.

Больше всего в наличном обращении находится банкнот номиналом 200 грн и разменных монет номиналом 10 копеек (23,4% и 28,9% соответственно).

В то же время в наличном обращении страны уже находится почти 4 млн штук (0,13%) банкнот высшего номинала 1000 грн, которые были введены в обращение с 25 октября 2019 года.



