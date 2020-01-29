СБУ задержала пособника боевиков "ЛНР", который 5 лет скрывался от следствия

29 января, 2020, 16:47

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области приспешника боевиков незаконных вооруженных формирований "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что весной 2014 года житель Северодонецка собирал информацию о перемещении подразделений сил антитеррористической операции в Старобельском и Сватовском районах. Для этого он привлек двух информаторов. Полученные сведения злоумышленник передавал главарям группировки "армия юго-востока" для подготовки диверсионных актов" , - говорится в сообщении.

Более 5 лет северодончанин скрывался от украинских правоохранителей на территории РФ. Злоумышленник был объявлен в розыск.

21 января этого года сотрудники СБУ задержали пособника боевиков в пограничном пункте пропуска "Танюшевка", когда он пытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию по своим делам.

Задержанному осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.