СБУ задержала пособника боевиков "ЛНР", который 5 лет скрывался от следствия
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что весной 2014 года житель Северодонецка собирал информацию о перемещении подразделений сил антитеррористической операции в Старобельском и Сватовском районах. Для этого он привлек двух информаторов. Полученные сведения злоумышленник передавал главарям группировки "армия юго-востока" для подготовки диверсионных актов" , - говорится в сообщении.
Более 5 лет северодончанин скрывался от украинских правоохранителей на территории РФ. Злоумышленник был объявлен в розыск.
21 января этого года сотрудники СБУ задержали пособника боевиков в пограничном пункте пропуска "Танюшевка", когда он пытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию по своим делам.
Задержанному осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
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