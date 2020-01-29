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Espreso.tvОбществоСБУ пресекла незаконный сбыт оружия в Николаеве, организованный бывшими военными

СБУ пресекла незаконный сбыт оружия в Николаеве, организованный бывшими военными


фото: СБУ
Сотрудники Службы безопасности разоблачили и пресекли в Николаеве незаконную деятельность по переработке, хранению и сбыту огнестрельного оружия и средств поражения

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что нелегальное изготовление и продажу организовали двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, уволенных в запас.

В мастерской, оборудованной по месту жительства одного из них, злоумышленники переделывали травматическое оружие и доводили его до боевого состояния для дальнейшего сбыта.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников и хранения оружия правоохранители обнаружили значительный арсенал: 6 тротиловых шашек общим весом 1.6 килограмма, 3 ручных гранаты Ф-1, 7 пистолетов, 7 электродетонаторов, большое количество патронов различного калибра. Кроме того изъяты средства для кустарной переработки оружия.

Изъятые обнаруженные средства поражения переданы для проведения баллистической и взрывотехнической экспертиз.

Сейчас основной организатор противоправного механизма задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об осуществлении ему сообщения о подозрении. Продолжаются следственные действия.

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