С 3 февраля начнется регистрация на ВНО
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Регистрация продлится с 3 февраля по 24 марта. При этом комплекты регистрационных документов руководители учебных заведений должны прислать до 17 марта.
"Чтобы успешно зарегистрироваться для участия во внешнем независимом оценивании, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр", - сообщили в центре.
Процедура регистрации зависит от того, желает проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО или нет. Во втором случае предусмотрена специальная регистрация. Обработка регистрационных документов региональными центрами длится не более 10 рабочих дней.
Также предусмотрена перерегистрация, которая продлится с 3 февраля по 24 марта при наличии сертификата о регистрации.
Отказ от регистрации возможен в случае:
- непредоставления документа(ов), который подтверждает(ют) достоверность информации, указанной в регистрационной карточке;
- предоставление недостоверной информации;
- предоставление регистрационных документов лицом, которое в соответствии с требованиями законодательства не имеет права на участие во внешнем оценивании;
- отправление регистрационных документов по истечении установленного срока регистрации (лицу, в период регистрации не подававшему регистрационные документы) или перерегистрации;
- ненадлежащего оформления документов, необходимых для регистрации;
- невозможности создания особых (специальных) условий для прохождения внешнего оценивания согласно медицинскому заключению.
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