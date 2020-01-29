С 3 февраля начнется регистрация на ВНО

29 января, 2020, 15:26

3 февраля стартует регистрация на внешнее независимое оценивание

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Регистрация продлится с 3 февраля по 24 марта. При этом комплекты регистрационных документов руководители учебных заведений должны прислать до 17 марта.

"Чтобы успешно зарегистрироваться для участия во внешнем независимом оценивании, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр", - сообщили в центре.

Процедура регистрации зависит от того, желает проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО или нет. Во втором случае предусмотрена специальная регистрация. Обработка регистрационных документов региональными центрами длится не более 10 рабочих дней.

Также предусмотрена перерегистрация, которая продлится с 3 февраля по 24 марта при наличии сертификата о регистрации.

Отказ от регистрации возможен в случае: