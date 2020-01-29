С 1 апреля проход в метро Киева будет по qr-билетами, жетоны больше не будут действовать

29 января, 2020, 16:27

Жетоны в метрополитене Киева будут действительны до 31 марта, после чего их полностью заменит электронный билет

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Решение о переходе на е-билет и данное распоряжение предполагают, что жетоны будут работать до 31 марта (да-да, мы знаем, что процесс выглядит вечным, поэтому вы можете не покупать жетоны уже и не ждать последнего дня)", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что все записанные поездки на зеленые карточки можно будет использовать до 31 марта 2021 года.