С 1 апреля проход в метро Киева будет по qr-билетами, жетоны больше не будут действовать
29 января, 2020, 16:27
Жетоны в метрополитене Киева будут действительны до 31 марта, после чего их полностью заменит электронный билет
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
"Решение о переходе на е-билет и данное распоряжение предполагают, что жетоны будут работать до 31 марта (да-да, мы знаем, что процесс выглядит вечным, поэтому вы можете не покупать жетоны уже и не ждать последнего дня)", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе подчеркнули, что все записанные поездки на зеленые карточки можно будет использовать до 31 марта 2021 года.
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