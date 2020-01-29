Россия решила упростить выдачу паспортов жителям Украины и Беларуси

29 января, 2020, 13:11

Российские власти решили выдавать жителям Украины и Беларуси паспорта РФ без необходимости прохождения собеседования на знание языка

Об этом со ссылкой на представителя МВД России Валентина Казакова передает Интерфакс-Запад .

"Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру получения гражданства нашим ближайшим соседям - гражданам Беларуси, гражданам Украины, которые мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на признание носителями русского языка", - заявил он.

Казаков также добавил, что для жителей этих двух стран предусмотрена возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство.