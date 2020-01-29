Россия продолжает призыв в Крыму, нарушая международное право, - миссия ООН
Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.
Российский судебный реестр содержит информацию о 25 производствах за уклонение от призыва, открытых в 2019 году. Осужденных оштрафовали в уголовном порядке на суммы в эквиваленте от $243 до $810.
Первое дело об уклонении от призыва на военную службу в Крыму стало известно в 2017 году. С тех пор идентифицировали по меньшей мере 68 уголовных производств за уклонение; среди этих производств было обнародовано не менее 32 обвинительных приговоров.
"Напоминаем, что Российская Федерация как оккупационная держава в Крыму должна прекратить принудительный призыв в свои Вооруженные силы и прекратить привлечение к уголовной ответственности жителей Крыма за уклонение от призыва на военную службу", - говорится в сообщении.
Согласно международному гуманитарному праву, те, кто проживали в Крыму, когда началась оккупация, считаются лицами под защитой.
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