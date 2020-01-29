 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссия продолжает призыв в Крыму, нарушая международное право, - миссия ООН

Россия продолжает призыв в Крыму, нарушая международное право, - миссия ООН


фото: cnews
В 2019 году Российская Федерация, как оккупационная держава в Крыму, что признано резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, продолжила кампанию по призыву жителей Крыма в свои Вооруженные силы. Это является нарушением ее обязательств

Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

Российский судебный реестр содержит информацию о 25 производствах за уклонение от призыва, открытых в 2019 году. Осужденных оштрафовали в уголовном порядке на суммы в эквиваленте от $243 до $810.

Первое дело об уклонении от призыва на военную службу в Крыму стало известно в 2017 году. С тех пор идентифицировали по меньшей мере 68 уголовных производств за уклонение; среди этих производств было обнародовано не менее 32 обвинительных приговоров.

"Напоминаем, что Российская Федерация как оккупационная держава в Крыму должна прекратить принудительный призыв в свои Вооруженные силы и прекратить привлечение к уголовной ответственности жителей Крыма за уклонение от призыва на военную службу", - говорится в сообщении.

Согласно международному гуманитарному праву, те, кто проживали в Крыму, когда началась оккупация, считаются лицами под защитой.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2020 среда

больше новостей

29 января, 2020 среда

28 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать