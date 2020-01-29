Россия продолжает призыв в Крыму, нарушая международное право, - миссия ООН

29 января, 2020, 17:04

В 2019 году Российская Федерация, как оккупационная держава в Крыму, что признано резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, продолжила кампанию по призыву жителей Крыма в свои Вооруженные силы. Это является нарушением ее обязательств

Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

Российский судебный реестр содержит информацию о 25 производствах за уклонение от призыва, открытых в 2019 году. Осужденных оштрафовали в уголовном порядке на суммы в эквиваленте от $243 до $810.

Первое дело об уклонении от призыва на военную службу в Крыму стало известно в 2017 году. С тех пор идентифицировали по меньшей мере 68 уголовных производств за уклонение; среди этих производств было обнародовано не менее 32 обвинительных приговоров.

"Напоминаем, что Российская Федерация как оккупационная держава в Крыму должна прекратить принудительный призыв в свои Вооруженные силы и прекратить привлечение к уголовной ответственности жителей Крыма за уклонение от призыва на военную службу", - говорится в сообщении.

Согласно международному гуманитарному праву, те, кто проживали в Крыму, когда началась оккупация, считаются лицами под защитой.