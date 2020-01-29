"Зачем показуха с конкурсом?": в сети нашли фото новоназначенной председателя Госкино с "кварталовцами"
Фото новоназначенной на должность председателя Госкино Марины Кудерчук с представителями студии "Квартал-95", в том числе - Владимиром Зеленским опубликовала журналистка Кристина Бердынских в Facebook.
"А теперь вот зашла в фейсбук новой руководительницы Госкино Марины Кудерчук, нынешней заместителя председателя Запорожской ОГА (на фото в розовом свитре).
И зачем была эта показуха с конкурсом вообще?" - написала журналистка.
Бердынских, которая обнародовала фотографии Кудерчук с Евгением Кошевым и Владимиром Зеленским сообщила, что они датируются декабрем 2018 года.
До назначения на должность председателя Госкино Кудерчук занимала должность заместителя председателя Запорожской ОГА по аграрным вопросам. До того возглавляла городской киноконцертный зал им. Довженко.
- Напомним, что 22 ноября 2019 года генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, которая осталась единственным кандидатом, не прошла собеседование
- Экс-глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что Синькевич "срезали" непрофессиональными вопросами.
- Украинские кинематографисты выступили в поддержку Синькевич с письмом к президенту, правительству и министру культуры, молодежи и спорта Украины.
- Правительство 2 декабря 2019 года объявило повторный конкурс на занятие должности председателя Госкино.
- 29 января председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино стала Марина Кудерчук
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