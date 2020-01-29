"Зачем показуха с конкурсом?": в сети нашли фото новоназначенной председателя Госкино с "кварталовцами"

29 января, 2020, 15:27

29 января пользователи нашли в сети фото новой руководительницы Госкино Марины Кудерчук в компании актеров студии "Квартал-95" и Владимира Зеленского

Фото новоназначенной на должность председателя Госкино Марины Кудерчук с представителями студии "Квартал-95", в том числе - Владимиром Зеленским опубликовала журналистка Кристина Бердынских в Facebook.

"А теперь вот зашла в фейсбук новой руководительницы Госкино Марины Кудерчук, нынешней заместителя председателя Запорожской ОГА (на фото в розовом свитре).

И зачем была эта показуха с конкурсом вообще?" - написала журналистка.

Бердынских, которая обнародовала фотографии Кудерчук с Евгением Кошевым и Владимиром Зеленским сообщила, что они датируются декабрем 2018 года.

До назначения на должность председателя Госкино Кудерчук занимала должность заместителя председателя Запорожской ОГА по аграрным вопросам. До того возглавляла городской киноконцертный зал им. Довженко.