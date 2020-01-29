"Украина - это не Малая Россия": итальянский ведущий извинился за свои слова
29 января, 2020, 21:47
Итальянской ведущий Флавио Инсинна, который в телеэфире назвал Украину "Малой Россией", публично извинился за свои слова
Об этом сообщает посольство Украины в Италии.
"Уважаемые друзья! Нас услышали! "Украина - это не Малая Россия", - признает ведущий программы "l'Eredità" Флавио Инсинна, - говорится в сообщении.
За свою ошибку ведущий извинился в прямом эфире на телеканале RAI-1, после консультаций посольства с руководством телевизионной компании.
"Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления "Малая Россия" в отношении Украины как оскорбления. В этой связи хотел бы отметить, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина - это прекрасная страна и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины ", - сказал Инсинна.
- Напомним, Инсинна назвал Украину "Малой Россией" в выпуске телевикторины на итальянском канале.
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