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Espreso.tvОбщество"Свернули ногу бойцовским приемом": Чорновол рассказала, как спецназовцы вывели ее из ГБР

"Свернули ногу бойцовским приемом": Чорновол рассказала, как спецназовцы вывели ее из ГБР


фото: glavcom
Народный депутат 8-го созыва Татьяна Чорновол рассказала, что спецназовцы бойцовским приемом порвали ей связки на ноге, после того, как вынесли с брифинга

Об этом бывший народный депутат и журналист Татьяна Чорновол рассказала в комментарии Еспресо.TV.

"Мне сказали, что у меня разрыв крес-связки", - рассказала Чорноол корреспонденту.
По словам Татьяны, врачи посоветовали ей носить гипс 3 недели. После этого станет ясно, нужно ли проводить операцию на ноге.

Она считает, что спецназовцы сделали это умышленно и по заказу Портнова.

"Не дожидаясь конца брифинга, меня взяли в окружение какие-то титушки в черном с кепками и вынесли из зала. Причем, как только меня вынесли за дверь и я стала недосягаема для камер, каким-то бойцовским приемом мне повредили ногу. Причем это было сделано умышленно . То есть кто-то из них нагнулся и свернул мою ногу. Эти люди в черном не представились. Я просила полицию установить, кто эти люди. Но полиция этого не сделала", - рассказала Чорновол 28 января.

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