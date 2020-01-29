"Свернули ногу бойцовским приемом": Чорновол рассказала, как спецназовцы вывели ее из ГБР
Об этом бывший народный депутат и журналист Татьяна Чорновол рассказала в комментарии Еспресо.TV.
"Мне сказали, что у меня разрыв крес-связки", - рассказала Чорноол корреспонденту.
По словам Татьяны, врачи посоветовали ей носить гипс 3 недели. После этого станет ясно, нужно ли проводить операцию на ноге.
Она считает, что спецназовцы сделали это умышленно и по заказу Портнова.
"Не дожидаясь конца брифинга, меня взяли в окружение какие-то титушки в черном с кепками и вынесли из зала. Причем, как только меня вынесли за дверь и я стала недосягаема для камер, каким-то бойцовским приемом мне повредили ногу. Причем это было сделано умышленно . То есть кто-то из них нагнулся и свернул мою ногу. Эти люди в черном не представились. Я просила полицию установить, кто эти люди. Но полиция этого не сделала", - рассказала Чорновол 28 января.
- Напомним, что во время брифинга Бабикова охрана вывела из зала Татьяну Чорновол.
- Чорновол заявила, что охранники повредили ей ногу во время схватки в ГБР.
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