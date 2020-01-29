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Espreso.tvОбщество"Она не малая": Кравцов рассказал о назначении ему компенсации за увольнение из Укрзализныци

"Она не малая": Кравцов рассказал о назначении ему компенсации за увольнение из Укрзализныци

Уволенный с должности руководителя АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов получит компенсацию за прекращение трудовых отношений

Об этом Кравцов сообщил в Facebook.

"Было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не малая, скажу сразу. Но это - решение акционера. Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту", - написал Кравцов.

Экс-глава Укрзализныци отметил, что результаты его работы работодателей устраивали.

"Несколько последних месяцев наблюдательный совет Укрзализныци рассматривала отчет р моей работе в компании. Результат устроил все стороны. Почти все KPI (ключевые показатели эффективности, - ред.) выполнены (досрочно и прогнозируемо), в 2019-м было несколько исторических рекордов: финансовых и в перевозках, реализованы масштабные инфраструктурные проекты, ну и будущее IPO (первая публичная продажа акций общества, - ред.) как лакмусовая бумажка успешных реформ. Таким образом, формальных оснований для увольнения у членов наблюдательного совета не нашлось", - отметил Кравцов.

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