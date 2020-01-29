"Николаев" усилится американским баскетболистом
29 января, 2020, 18:46
Баскетбольный клуб "Николаев" пополнит американский форвард Райан Андерсон
Об этом сообщает ua-football.
Андерсон не смог пробиться в НБА и свою профессиональную карьеру начал строить в Европе, успев поиграть в Бельгии, Германии и Литве.
Сезон 2019-2020 новичок "Николаева" начинал в люксембургском "Дюделанже". У американца впечатляющая статистика - 25,6 очка и 18,4 подбора в пяти матчах местного чемпионата.
В турнирной таблице Суперлиги "Николаев" с показателем 5-13 занимает восьмое место, опережая лишь "Харьковских Соколов".
- 19 января украинец Святослав Михайлюк набрал в матче за "Детройт" 25 очков и установил собственный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации.
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