"Николаев" усилится американским баскетболистом

29 января, 2020, 18:46

Баскетбольный клуб "Николаев" пополнит американский форвард Райан Андерсон

Об этом сообщает ua-football.

Андерсон не смог пробиться в НБА и свою профессиональную карьеру начал строить в Европе, успев поиграть в Бельгии, Германии и Литве.

Сезон 2019-2020 новичок "Николаева" начинал в люксембургском "Дюделанже". У американца впечатляющая статистика - 25,6 очка и 18,4 подбора в пяти матчах местного чемпионата.

В турнирной таблице Суперлиги "Николаев" с показателем 5-13 занимает восьмое место, опережая лишь "Харьковских Соколов".