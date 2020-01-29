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Espreso.tvСпорт"Николаев" усилится американским баскетболистом

"Николаев" усилится американским баскетболистом


фото: Saquan Stimpson
Баскетбольный клуб "Николаев" пополнит американский форвард Райан Андерсон

Об этом сообщает ua-football.

Андерсон не смог пробиться в НБА и свою профессиональную карьеру начал строить в Европе, успев поиграть в Бельгии, Германии и Литве.

Сезон 2019-2020 новичок "Николаева" начинал в люксембургском "Дюделанже". У американца впечатляющая статистика - 25,6 очка и 18,4 подбора в пяти матчах местного чемпионата.

В турнирной таблице Суперлиги "Николаев" с показателем 5-13 занимает восьмое место, опережая лишь "Харьковских Соколов".

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