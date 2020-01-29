"Европейская солидарность" требует от Офиса президента дать наконец объяснение по организации и финансированию поездки Зеленского в Оман

29 января, 2020, 18:07

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" направили официальное обращение на имя Андрея Богдана, главы Офиса президента, для раскрытия информации о подготовке и финансировании тайного отдыха Владимира Зеленского в Омане

Согласно информации пресс-службы от 5 января, президент Зеленский отправился в Султанат Оман с рабочим визитом, об этом пишет пресс- служба партии "ЕС".

Однако, ни в отечественных СМИ, ни на официальных ресурсах ОПУ и Омана не анонсировали никакой информации о поездке и ее цели. Народные депутаты требуют раскрыть состав делегации, которая сопровождала президента во время "высоких встреч" с иностранными лидерами. Если визит действительно имел официальный статус Офис президента должен обнародовать программу пребывания с перечнем встреч президента, указав ответственных за организацию визита людей.

Наибольший интерес общества вызывает информация о финансировании поездки. По сообщениям из ОПУ, Зеленский полетел в Оман за свой счет. Однако расходы на эту поездку президент Украины не отразил в своей декларации, вопреки закону о е-декларировании. Учитывая возможный официальный статус визита, народные депутаты требуют сообщить стоимость перелетов и проживания для всей делегации, в том числе для представителей УГО и сопровождающего персонала, и указать источники финансирования этого визита.

Напомним, во время пребывания президента в Омане, произошла катастрофа украинского самолета над Ираном в результате ракетного удара. Для быстрого реагирования на кризис, президент Украины должен был вернуться на Банковую быстрее, но сделал это только серез сутки. Несмотря на имеющийся ресурс, почему ОПУ срочно не отправил президентский борт за украинской делегацией, которая должна была реагировать на кризис из Киева, а не из Муската.

Официальное обращение к руководителю Офиса президента подписали 8 народных депутатов "Европейской Солидарности". Фракция ожидает ответа на все вопросы по закону "О статусе народного депутата".