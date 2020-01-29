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Espreso.tvОбщество"ЕС" выросла, а "Голос" просел: украинцы рассказали, кого бы выбрали на выборах в Раду

"ЕС" выросла, а "Голос" просел: украинцы рассказали, кого бы выбрали на выборах в Раду

Текущие рейтинги партий "Слуга народа", ОПЗЖ и "Батькивщина" среди избирателей остались близкими к их результатам на выборах в Верховную Раду 21 июля

Между тем, уровень поддержки "Европейской солидарности" вырос на четверть, а в "Голоса" просел более чем на половину. Об этом свидетельствуют итоги исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 17 по 21 января на заказ OBOZREVATEL .

Так, согласно результатам опроса, в случае, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, те избиратели, которые намерены пойти на выборы и уже определились с выбором, чаще всего отдали бы свой голос за:

  • партию "Слуга народа" (45,4%).
  • 13,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь".
  • 12,3% - за партию "Европейская солидарность".
  • 8% - за ВО "Батькивщина".
  • 5,2% - за партию "Сила и честь".
  • 2,9% - за партию "Гражданская позиция".
  • 2,9% - за Радикальную партию Олега Ляшко.
  • 2,5% - за партию "Голос".
  • 2,2% - за партию "Украинская стратегия Гройсмана".
  • 1,6% - за ВО "Свобода".
  • 0,9% - за партию "Оппозиционный блок".
  • 0,6% - за партию "Национальный корпус".
  • 0,5% - за "Партию Шария".
  • 1,1% - за другие партии.

null Примечательно, что во всех макрорегионах "Слуга народа" является лидером электоральных симпатий. В западном и центральном регионах второе место занимает "Европейская солидарность", а третье - ВО "Батькивщина". В восточном и южном регионах второй показатель имеет "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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В ходе проведенного опроса было учтено мнение 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка репрезентирует взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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