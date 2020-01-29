"ЕС" выросла, а "Голос" просел: украинцы рассказали, кого бы выбрали на выборах в Раду

29 января, 2020, 13:07

Между тем, уровень поддержки "Европейской солидарности" вырос на четверть, а в "Голоса" просел более чем на половину. Об этом свидетельствуют итоги исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 17 по 21 января на заказ OBOZREVATEL .

Так, согласно результатам опроса, в случае, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, те избиратели, которые намерены пойти на выборы и уже определились с выбором, чаще всего отдали бы свой голос за:

партию "Слуга народа" (45,4%).

13,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь".

12,3% - за партию "Европейская солидарность".

8% - за ВО "Батькивщина".

5,2% - за партию "Сила и честь".

2,9% - за партию "Гражданская позиция".

2,9% - за Радикальную партию Олега Ляшко.

2,5% - за партию "Голос".

2,2% - за партию "Украинская стратегия Гройсмана".

1,6% - за ВО "Свобода".

0,9% - за партию "Оппозиционный блок".

0,6% - за партию "Национальный корпус".

0,5% - за "Партию Шария".

1,1% - за другие партии.

Примечательно, что во всех макрорегионах "Слуга народа" является лидером электоральных симпатий. В западном и центральном регионах второе место занимает "Европейская солидарность", а третье - ВО "Батькивщина". В восточном и южном регионах второй показатель имеет "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В ходе проведенного опроса было учтено мнение 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка репрезентирует взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.