"Чуть не убили": Джулиани анонсировал выход "сенсационного отчета" о том, что Шокин был при смерти

29 января, 2020, 17:52

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани анонсировал публикацию отчета австрийского врача о том, что экс-генпрокурор Виктор Шокин якобы был при смерти

Об этом Джулиани написал в Twitter.

По его словам, "была попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена-Порошенко Виктора Шокина".

"Виктору был поставлен диагноз всемирно известного австрийского врача, который подтверждает, что его чуть не убили", - написал Джулиани.

WITNESS 1:



Today Common Sense will release a bombshell medical report proving there was an attempt to murder the key witness in the Biden-Poroshenko double bribery case, Viktor Shokin.



Viktor was diagnosed by a world famous Austrian Doctor who confirms he was nearly killed. - Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) January 29, 2020

При этом в среду, 29 января фото Шокина на борту самолета в Facebook обнародовал основатель экспертной организации StateWatchв Александр Леменов.

Шокина заметили на борту рейса Киев-Берлин.



Ранее экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин потребовал от Госбюро расследований открыть уголовное производство по экс-вице-президента США Джозефа Байдена за незаконное влияние на него во время работы на должности.

По словам Шокина, Байден требовал уволить его в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму $1 млрд.