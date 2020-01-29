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Espreso.tvОбщество"Чуть не убили": Джулиани анонсировал выход "сенсационного отчета" о том, что Шокин был при смерти

"Чуть не убили": Джулиани анонсировал выход "сенсационного отчета" о том, что Шокин был при смерти


фото: reuters
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани анонсировал публикацию отчета австрийского врача о том, что экс-генпрокурор Виктор Шокин якобы был при смерти

Об этом Джулиани написал в Twitter.

По его словам, "была попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена-Порошенко Виктора Шокина".

"Виктору был поставлен диагноз всемирно известного австрийского врача, который подтверждает, что его чуть не убили", - написал Джулиани.

При этом в среду, 29 января фото Шокина на борту самолета в Facebook обнародовал основатель экспертной организации StateWatchв Александр Леменов.

Шокина заметили на борту рейса Киев-Берлин.


Ранее экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин потребовал от Госбюро расследований открыть уголовное производство по экс-вице-президента США Джозефа Байдена за незаконное влияние на него во время работы на должности.

По словам Шокина, Байден требовал уволить его в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму $1 млрд.

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