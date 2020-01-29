"Чуть не убили": Джулиани анонсировал выход "сенсационного отчета" о том, что Шокин был при смерти
Об этом Джулиани написал в Twitter.
По его словам, "была попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена-Порошенко Виктора Шокина".
"Виктору был поставлен диагноз всемирно известного австрийского врача, который подтверждает, что его чуть не убили", - написал Джулиани.
WITNESS 1:- Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) January 29, 2020
Today Common Sense will release a bombshell medical report proving there was an attempt to murder the key witness in the Biden-Poroshenko double bribery case, Viktor Shokin.
Viktor was diagnosed by a world famous Austrian Doctor who confirms he was nearly killed.
При этом в среду, 29 января фото Шокина на борту самолета в Facebook обнародовал основатель экспертной организации StateWatchв Александр Леменов.
Шокина заметили на борту рейса Киев-Берлин.
Ранее экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин потребовал от Госбюро расследований открыть уголовное производство по экс-вице-президента США Джозефа Байдена за незаконное влияние на него во время работы на должности.
По словам Шокина, Байден требовал уволить его в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму $1 млрд.
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