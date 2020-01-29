ПриватБанк выплатил завода Коломойского почти 22 млн грн по решению суда
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Исполнение решения суда первой инстанции делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета" сотрудников "завода, который длится с сентября 2019-му перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве. Протесты имеют целью мешать нормальной жизнедеятельности банка и оказывать давление на сотрудников и клиентов ПриватБанка" , - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, банк подал апелляционную жалобу на решение суда, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета очередной попыткой давления на банк.
Напомним, что в сентябре 2019 года Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского погасил задолженность ПриватБанка перед Национальным банком по кредиту рефинансирования.
Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее АО Никопольский завод ферросплавов. Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств АО КБ ПриватБанк по кредиту рефинансирования.
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