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Espreso.tvОбществоПриватБанк выплатил завода Коломойского почти 22 млн грн по решению суда

ПриватБанк выплатил завода Коломойского почти 22 млн грн по решению суда


фото: nzf.com.ua
ПриватБанк выплатил Никопольском завода ферросплавов, который контролирует Игорь Коломойский, 21,8 млн грн по решению Хозяйственного суда города Киева от 17 декабря 2019 года

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Исполнение решения суда первой инстанции делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета" сотрудников "завода, который длится с сентября 2019-му перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве. Протесты имеют целью мешать нормальной жизнедеятельности банка и оказывать давление на сотрудников и клиентов ПриватБанка" , - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, банк подал апелляционную жалобу на решение суда, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета очередной попыткой давления на банк.

Напомним, что в сентябре 2019 года Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского погасил задолженность ПриватБанка перед Национальным банком по кредиту рефинансирования.

Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее АО Никопольский завод ферросплавов. Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств АО КБ ПриватБанк по кредиту рефинансирования.

  • Напомним, 9 января ПриватБанк обжаловал взыскание почти 22 млн в пользу завода Коломойского
  • 10 января стало известно, что слушания по существу в Высоком суде Лондона по иску к ексвласникив ПриватБанка Коломойского и Боголюбова в деле выведения почти $ 2 млрд состоится в 2021 году
  • 17 января стало известно, что бывшие владельцы ПриватБанка в течение декабря-января подали 285 новых судебных исков , в которых пытаются отменить национализацию ПриватБанка.
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