ПриватБанк выплатил завода Коломойского почти 22 млн грн по решению суда

29 января, 2020, 11:41

ПриватБанк выплатил Никопольском завода ферросплавов, который контролирует Игорь Коломойский, 21,8 млн грн по решению Хозяйственного суда города Киева от 17 декабря 2019 года

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Исполнение решения суда первой инстанции делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета" сотрудников "завода, который длится с сентября 2019-му перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве. Протесты имеют целью мешать нормальной жизнедеятельности банка и оказывать давление на сотрудников и клиентов ПриватБанка" , - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, банк подал апелляционную жалобу на решение суда, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета очередной попыткой давления на банк.

Напомним, что в сентябре 2019 года Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского погасил задолженность ПриватБанка перед Национальным банком по кредиту рефинансирования.

Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее АО Никопольский завод ферросплавов. Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств АО КБ ПриватБанк по кредиту рефинансирования.