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Espreso.tvОбществоПрокуратура АРК в этом году ждет начала расследование аннексии Крыма в Гааге

Прокуратура АРК в этом году ждет начала расследование аннексии Крыма в Гааге


фото: reuters
В Прокуратуре АРК рассчитывают, что в этом году начнется официальное расследование дела по аннексии Крыма Россией в 2014 году прокурором Международного уголовного суда в Гааге

Об этом прокурор АРК Игорь Поночовный сказал во время презентации исследования по оккупации, передает Крым.Реалии.

"Во время последнего общения с Офисом прокурора Международного уголовного суда стало понятно, что финализируется уже ситуация. Офис прокурора Международного уголовного суда находится на стадии предварительного изучения полученной от Украины информации, и уже в текущем году может быть начато официальное расследование по факту захвата Крыма", - рассказал он.

Как пояснил прокурор, сейчас проходит последний этап предварительного рассмотрения дела по определению его комплиментарности с целью определить - подследственного или неподследственного суду дело.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыму и прекратить временную оккупацию территории Украины. Также Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) опубликовал отчет о деятельности по предварительному расследованию за 2019 год, касающийся ситуации в аннексированном Крыму и на Донбассе.

Украина направила 6 обращений в Международный уголовный суд о нарушении Россией международного законодательства в аннексированном Крыму.

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