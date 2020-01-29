Прокуратура АРК в этом году ждет начала расследование аннексии Крыма в Гааге

29 января, 2020, 18:02

В Прокуратуре АРК рассчитывают, что в этом году начнется официальное расследование дела по аннексии Крыма Россией в 2014 году прокурором Международного уголовного суда в Гааге

Об этом прокурор АРК Игорь Поночовный сказал во время презентации исследования по оккупации, передает Крым.Реалии.

"Во время последнего общения с Офисом прокурора Международного уголовного суда стало понятно, что финализируется уже ситуация. Офис прокурора Международного уголовного суда находится на стадии предварительного изучения полученной от Украины информации, и уже в текущем году может быть начато официальное расследование по факту захвата Крыма", - рассказал он.

Как пояснил прокурор, сейчас проходит последний этап предварительного рассмотрения дела по определению его комплиментарности с целью определить - подследственного или неподследственного суду дело.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыму и прекратить временную оккупацию территории Украины. Также Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) опубликовал отчет о деятельности по предварительному расследованию за 2019 год, касающийся ситуации в аннексированном Крыму и на Донбассе.

Украина направила 6 обращений в Международный уголовный суд о нарушении Россией международного законодательства в аннексированном Крыму.