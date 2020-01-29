Правительство ликвидировало морские инспекции
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 29 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"В Госэкоинспекции существовали 2 отдельные "морские" инспекции: Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах. К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев ", - сообщил Гончарук.
По его словам, морские инспекции за время своего существования себя дискредитировали, поэтому правительство решило их ликвидировать. Зато функции контроля судов в портах передадут в областные инспекции.
"Отныне каждое задержание судна должно быть санкционированным исключительно руководителем Госэкоинспекции", - добавил премьер-министр.
Читайте также
-
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста