Правительство ликвидировало морские инспекции

29 января, 2020, 12:22

Кабинет Министров Украины принял решение ликвидировать Крымско-Черноморскую и Азовскую морские инспекции, осуществляющие экологический контроль в портах

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 29 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В Госэкоинспекции существовали 2 отдельные "морские" инспекции: Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах. К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев ", - сообщил Гончарук.

По его словам, морские инспекции за время своего существования себя дискредитировали, поэтому правительство решило их ликвидировать. Зато функции контроля судов в портах передадут в областные инспекции.

"Отныне каждое задержание судна должно быть санкционированным исключительно руководителем Госэкоинспекции", - добавил премьер-министр.