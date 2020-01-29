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Espreso.tvОбществоПравительство ликвидировало морские инспекции

Правительство ликвидировало морские инспекции

Кабинет Министров Украины принял решение ликвидировать Крымско-Черноморскую и Азовскую морские инспекции, осуществляющие экологический контроль в портах

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 29 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В Госэкоинспекции существовали 2 отдельные "морские" инспекции: Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах. К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев ", - сообщил Гончарук.

По его словам, морские инспекции за время своего существования себя дискредитировали, поэтому правительство решило их ликвидировать. Зато функции контроля судов в портах передадут в областные инспекции.

"Отныне каждое задержание судна должно быть санкционированным исключительно руководителем Госэкоинспекции", - добавил премьер-министр.

 

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