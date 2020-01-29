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Espreso.tvОбществоПо архивам КГБ СБУ издала книгу о крымскотатарском национальном движении

По архивам КГБ СБУ издала книгу о крымскотатарском национальном движении


фото: прес-служба СБУ
28 января состоялась презентация книги "Крымскотатарское национальное движение в 1917-1920 гг. по архивам коммунистических спецслужб", созданной по материалам отраслевого государственного архива СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Презентация книги "Крымскотатарское национальное движение в 1917-1920 гг. по архивам коммунистических спецслужб" состоялась в информационном агентстве "Укринформ".

В мероприятии приняли участие председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, доктор исторических наук, профессор Станислав Кульчицкий, председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов, представители государственных учреждений и общественных организаций, ученые.

"Это издание содержит ранее неизвестную или малодоступную для широкой общественности и специалистов информацию об одном из ключевых периодов в истории крымскотатарского народа - о национальном движении в период войн и революций 1917-1920 гг.", - рассказал директор Архива СБУ Андрей Когут.

Структурно книга состоит из двух частей, исторического экскурса и подборки архивных документов.

"Да отдельного внимания заслуживают рассекреченные материалы из дела" Милли-Фирка", а особенно протоколы Следственной комиссии Крымскотатарского парламента со сведениями о жертвах среди местного населения и материальный ущерб в результате захвата большевиками власти в Крыму. Параллели с современными событиями и ситуацией на временно аннексированном полуострове провести не сложно ", - отметили в СБУ.

"Читателям также будут интересны чекистские переводы четырех протоколов национальных учредительного собрания и первого Курултая с декабря 1917 года. Оригиналы этих материалов остались в Крыму", - добавил Андрей Когут.

Автор историко-аналитической части книги и научных комментариев к документам и соавтор издания Андрей Иванец отметил, что важную роль для освещения трансформации коренного в Крыму крымскотатарского народа в этнонация в 1917-1920 гг. имеют документы репрессивных органов СССР.

"Для украинских ученых затруднен, а иногда и невозможным доступ к ним на временно оккупированной территории Крыма и в России. Впрочем благодаря процессам декоммунизации такие документы можно изучать в архивах на свободной территории Украины", - подчеркнул ученый.

В СБУ добавили, что книга вышла в копродукции специалистов Главного государственного архива СБУ, Научно-исследовательского института украиноведения Министерства образования и науки Украины и Центра исследований освободительного движения при поддержке Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

 

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