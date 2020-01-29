ПАСЕ приняла новую процедуру, которая затрудняет наложение санкций на страну-нарушителя

29 января, 2020, 20:53

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла новую санкционную процедуру, которая усложняет процесс наложения санкций в отношении государств, которые серьезно нарушили принципы Совета Европы

Об этом он сообщает ЕП.

Решение приняли подавляющим большинством голосов. За него проголосовали 109 депутатов, против - 24.

Все поправки к резолюции, предложенные Украиной, были отклонены. Россия начала также предлагала свои правки, но впоследствии отказалась от них и объявила, что проголосует против резолюции.

По новым правилам, ныне существующая "обычная" процедура санкций должна быть задействована только для не очень серьезных нарушений. Зато в случае "серьезных нарушений" должна быть задействована новая процедура, одной из задач которой заявлено "избежание санкций".

Предполагается, что для введения каких-либо ограничений против "серьезного нарушителя" должно быть общее согласие трех органов - ПАСЕ, Комитета министров и генсека Совета Европы.

Новая процедура довольно длительна - она рассчитана на 9 месяцев. Все это время должен продолжаться диалог с нарушителем и в случае даже минимального прогресса в решении проблемы срок может быть запущен заново.

Таким образом, завершение процедуры и наложение санкций на "серьезного нарушителя" становится почти недостижимым на практике.