ПАСЕ позволила работать российским делегатам, которые голосовали за аннексию Крыма

29 января, 2020, 17:30

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял два решения о том, что российская делегация в ассамблее должна продолжить работу без санкций

Об этом сообщает Европейская правда.

На основании этого решения было закрыто рассмотрение жалобы, инициированной латвийской депутатом Марией Голубевой и поддержанной депутатами от Украины и других государств. По регламенту ПАСЕ, в случае если комитет отклоняет обжалование по процедурным основаниям, оно считается автоматически принятым ассамблеей, но решение комитета должно быть объявлено на заседании ассамблеи.

Комитет констатировал, что он рассмотрел жалобу по двум основаниям:

1) в российскую делегацию входят депутаты, избранные в многомандатном округе с учетом голосов в аннексированном Крыму;

2) в российскую делегацию вошли сенаторы, поддержавшие аннексию Крыма в 2014 году, из-за чего находящиеся под международными санкциями.

По мнению ассамблеи, эти основания не являются достаточными для введения ограничений против таких депутатов в ПАСЕ. "Комитет решил, что полномочия российской парламентской делегации должны быть подтверждены", - говорится в решении комитета.

Стоит заметить, что одновременно комитет вынес решение о подтверждении полномочий еще нескольких национальных делегаций. По каждой из них комитет обнародовал также аргументацию каждого такого решения. Между тем, в решении по России орган ПАСЕ решил не предоставлять аргументы и ограничился лишь выводом о том, что санкции против РФ по процедурным основаниям не должны быть введены.

Кроме того, регламентный комитет ПАСЕ вынес положительное заключение относительно другого решения о невведении санкций против РФ, утверждение которого ожидается позже. Как сообщалось, в среду вечером состоятся также дебаты по обжалованию полномочий по содержательным основаниям. Проект решения предлагает не налагать санкции, поскольку Россия начала платить свои взносы и освободила украинских моряков.

Примечательно, что накануне ассамблея приняла жесткое решение о наказании Польши за недемократические действия правительства.